Подмосковье 12 декабря 2023, 12:15 Компания МЕТИЗ из Щелкова стала призером премии «Надежда на технологии» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания МЕТИЗ из Щелкова стала призером национальной премии «Надежда на технологии» в двух номинациях за достижения в 2022 году. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие признали вторым в категории «Экспортер года в сфере реабилитационной индустрии» и третьим — «Лучшая публикация в СМИ на тему инновационных разработок в реабилитационной индустрии». Последнюю награду компания получила впервые.

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Компания разрабатывает, производит и поставляет комплектующие для протезов в 40 стран мира. В прошлом году МЕТИЗ сделал детали для 14 тысяч протезов для ног, в том числе для семи тысяч протезов бедра. Объем поставок достиг 150 миллионов рублей. Доля экспорта в выручке перевалила за 40%.

«Мы устойчиво развиваем зарубежную дистрибьютерскую сеть. И по мере выхода наших хайтековских новинок, спрос на нашу продукцию со стороны экспортных покупателей увеличивается. Экспортируем в 40 стран мира. Из основных покупателей можно назвать такие страны, как Китай, Южная Корея, Индия, Египет и другие», — рассказал гендиректор предприятия Николай Ермалюк.

В честь премии организовли выставку, на которой МЕТИЗ презентовал флагманскую линейку изделий — коленные модули, углепластиковые стопы, бионический модуль кисти MeHand.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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