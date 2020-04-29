Компания «Кроношпан» передала волонтерам маски и перчатки

Компания «Кроношпан» приготовила для волонтеров Егорьевска 1000 масок и 500 перчаток. Средства защиты нужны волонтерам, которые доставляют жителям продуктовые наборы.

Продуктовые наборы для жителей Егорьевска волонтеры фасуют вшестером. Работать приходится быстро и слажено: в день нужно успеть по десяти адресам. Их помощи ждут многодетные и малоимущие семьи, инвалиды и пенсионеры. Доставка хоть и бесконтактная, все равно без средств защиты сейчас не обойтись.

«Это очень важно сейчас, людям нужно защищать себя в связи с коронавирусом. Человек, который приходит и приносит продукты питания, он тоже должен себя защитить, поэтому маски и перчатки просто необходимы», — отметила Людмила Кононова, заведующий медпунктом «Кроношпан».

Волонтерскому корпусу Егорьевска передали тысячу пар перчаток и пятьсот масок. Этого, говорят добровольцы, должно хватить на несколько недель. Маски расходуются быстро — менять их нужно каждые два-три часа, а вот перчатки можно продезинфицировать и использовать несколько раз. Сотрудники «Кроношпан» решили помочь волонтерам и с упаковкой наборов.

Источник фото: компания «Кроношпан»

«Сейчас мы готовим еще 50 продуктовых наборов для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обязательно передадим их на днях. Мы всегда помогаем и детским домам, и школам, и всем организациям в Егорьевске, которые нуждались в помощи», — сказал Владимир Александров, начальник службы безопасности «Кроношпан».

Крупы, макароны, масло и сладости аккуратно раскладывают по коробкам, и волонтеры отправляются в путь. Они не только отвозят наборы, но и собирают заявки. Возможно, кому-то нужно помочь купить лекарства или выгулять собаку.

«Развозим продукты нуждающимся, покупаем в магазинах по их заявке. Привозим продукты бесплатно от главы и губернатора. Медикаменты также люди просят, развозили очень много средств безопасности», — уточнил Александр Харитонов, волонтер.

Источник фото: компания «Кроношпан»

Еще одну партию средств защиты «Кроношпан» отправит в Поликлинику № 1 города Егорьевска. Им передадут 1000 масок и 1000 бахил. Помогут и семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Для них компания приготовила 50 продуктовых наборов.

«Кроношпан» оказывает помощь и жителям Электрогорска. Для них уже собрали и подготовили к отправке продуктовые наборы. Помогают доставлять продукты волонтёры из «Единой России», представители организации «Капитошка», ребята из «ЭВЕНД» и Дома молодежи.