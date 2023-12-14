Подмосковье 14 декабря 2023, 04:00 Компания из Воскресенска увеличила выработку на 10% благодаря участию в нацпроекте РЦК МО

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Компания «Фильтротекс» в Воскресенске оптимизировала производство в рамках национального проекта «Производительность труда». В итоге удалось увеличить выработку на 10%, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа повышения производительности труда стартовала в сентябре этого года. В качестве пилотного участка выбрали цех, в котором делали изделий из мононити.

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Время протекания процесса снизилось на 12%, сократить количество незавершенного производства удалось на 11%.

Предприятие «Фильтротекс» выпускает широкий ассортимент хлопчатобумажных, полиэфирных, полиамидных, полипропиленовых и других тканей.

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