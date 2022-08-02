Компания из Солнечногорска выплатит штраф на 70 млн рублей за незаконное размещение отходов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о возмещении крупного ущерба, нанесенного почвам в Солнечногорском округе. По иску ведомства будет выплачен штраф за незаконное размещение отходов в размере 72 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Ответчиком в процессе выступил непосредственный нарушитель — ООО «ЭкоПромСервис».

«Компания заключила договор аренды с собственником земель в деревне Перепечино. По договору арендатор обязался благоустроить земли, чтобы впоследствии использовать их для производства сельскохозяйственной продукции. Но вместо этого на земельный участок свозились и незаконно размещались строительные отходы, фактически была организована нелегальная свалка. Рассчитанный ущерб, нанесенный почвам, превысил 72 миллиона рублей. Суд встал на нашу сторону и вынес решение о возмещении ущерба», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее стало известно, что Минэкологии совместно с администрацией Одинцовского округа в суде добиваются ликвидации незаконной свалки бытовых отходов в Введенском сельском округе. Навалы мусора выявили на участке, который находится в пользовании у АО «Агрокомплекс «Отрадное».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить объем сельхозземель Подмосковья до 950 тысяч гектаров.