Подмосковье 08 июня 2023, 12:33 Компания из Солнечногорска вошла в топ-3 производителей колбасы в Подмосковье

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Компания «СолеРамичи» из Солнечногорска вошла в число трех крупнейших производителей колбасных изделий в Подмосковье. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, завод на 8% увеличил выпуск копченых деликатесов в первом квартале года.

«На протяжении пяти лет завод „СолеРамичи“ успешно развивается на территории городского округа Солнечногорск. Благодаря возмещению части затрат на модернизацию оборудования, предприятие увеличило мощность. Это позволило экспортировать товар в страны ближнего зарубежья», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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Предприятия Подмосковья произвели более 16 тысяч тонн колбасных изделий за первый квартал этого года. Компания «СолеРамичи» вошла в тройку крупнейших. Завод выпускает высококачественные сыровяленые колбасы и деликатесы премиум-класса по традиционным итальянским рецептурам и технологиям. Сейчас компания делает около 100 тонн продукции в год.

Рост малого бизнеса наблюдается в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сегодня субъекты МСП занимают 24,8% валового регионального продукта.