Подмосковье 27 марта 2024, 15:29 Компания из Солнечногорска разработала уникальную систему электроснабжения школьных классов Мининвест МО

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Компания «Арисмо инжиниринг» из Солнечногорска разработала уникальную потолочную систему для опытно-лабораторных классов. Первую систему, оснащенную подачей электричества, цифровыми данными, водой, газом, воздухом и многим другим, уже смонтировали в одной из школ страны.

Собственное конструкторское бюро компании «Арисмо инжиниринг» занималось проектированием, дизайном и визуализацией проекта с нуля. Ранее подобное оборудование для школ приобреталось в Германии, но продукция российской компании позволит заменить импортные аналоги, не уступая им по качеству и техническим характеристикам.

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Генеральный директор ООО «Арисмо инжиниринг» Сергей Овчинников отметил, что компания уже более восьми лет специализируется на разработке и производстве потолочных систем электроснабжения для учебных классов химии, физики и робототехники. Они используются для проведения различных лабораторных занятий.

Установленные в лабораторных классах системы помогают преподавателям более доступно предоставлять информацию и позволяют учащимся почувствовать себя исследователями научной лаборатории.

На данный момент потолочные системы и интерактивные модели компании «Арисмо инжиниринг» используются в школах по всей России, а также были отправлены в Узбекистан в прошлом году. В планах компании — разработка новых направлений.

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