Подмосковье 03 апреля 2023, 17:33 Компания из Серпухова выпустит новые виды чипсов из российского картофеля

Читать 360tv в

Подмосковье выпустит несколько новых видов чипсов из российского картофеля. Импортозамещающим производством займется компания из Серпухова.

«В регионе начат выпуск нескольких новых видов чипсов с разными вкусами полностью из отечественного картофеля, при этом новый продукт планируется реализовывать по всей стране», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Производством чипсов занялась компания «Маревен Фуд Сэнтрал». Предприятие выпускает широкий ассортимент продуктов питания и напитков. Только с начала 2023 года компания произвела 251 миллион пачек лапши, пюре и других продуктов быстрого приготовления. Ее продукцию поставляют в 85 субъектов России и в семь других стран мира.

Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».