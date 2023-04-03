03 апреля 2023, 17:33
Компания из Серпухова выпустит новые виды чипсов из российского картофеля
Подмосковье выпустит несколько новых видов чипсов из российского картофеля. Импортозамещающим производством займется компания из Серпухова.
«В регионе начат выпуск нескольких новых видов чипсов с разными вкусами полностью из отечественного картофеля, при этом новый продукт планируется реализовывать по всей стране», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Производством чипсов занялась компания «Маревен Фуд Сэнтрал». Предприятие выпускает широкий ассортимент продуктов питания и напитков. Только с начала 2023 года компания произвела 251 миллион пачек лапши, пюре и других продуктов быстрого приготовления. Ее продукцию поставляют в 85 субъектов России и в семь других стран мира.
Экономика в Подмосковье работает хорошо, сейчас в бюджете зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Сельское хозяйство
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