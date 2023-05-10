Подмосковье 10 мая 2023, 16:08 Компания из Сергиева Посада начала экспорт бумажной продукции в Белоруссию ООО «Тишьюпром»

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Экспортные контракты на поставку бумажной продукции в Белоруссию начала реализовывать компания «Тишьюпром» из Сергиева Посада. Заключить соглашения помогли специалисты Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

«Общая сумма соглашений составляет 20 миллионов рублей. В числе партнеров подмосковной компании крупная торговая сеть, в составе которой работают более 700 магазинов, а также оптовый дистрибьютор», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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«Тишьюпром» производит различную продукцию из бумаги — это салфетки, трубочки для напитков, тарелки и стаканы с полноцветной печатью. Наладить экспорт помогли в Фонде ПВД.

«Специалисты проконсультировали нас относительно финансовых инструментов поддержки экспорта. Благодаря этому в начале апреля мы смогли воспользоваться страхованием отсрочки платежа и реализовали контракты с крупными партнерами из Белоруссии», — рассказала директор по продажам компании «Тишьюпром» Татьяна Курихина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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