Подмосковье 03 марта 2023, 20:00 Компания из Щелкова запустила производство кормов для животных с добавлением белка из насекомых

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Производство кормов с добавлением белка из личинок запустили в поселке Фряново (округ Щелково). В течение года на рынке появится 64 вида питания для питомцев с добавлением фарша или муки из насекомых.

«Компания „Экобелок“, где и выращивают насекомых, выпускает до 10 тонн кормового сырья в сутки. Это способствует расширению рынка отечественных кормов для животных и импортозамещению», — отметил зампред Московской области Георгий Филимонов.

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Среди продуктов компании «Ямстер» широкий выбор влажного и сухого питания для питомцев. В обозримом будущем на прилавках магазинов появятся сушеные личинки и консервированные насекомые для кормления экзотических животных, а также птиц и рыбы. Товары выйдут под торговой маркой Yumster.

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В планах компании наладить выпуск специализированных кормов, содержащих белок из насекомых в качестве основного компонента.

Недавно губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.