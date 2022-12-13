Подмосковье 13 декабря 2022, 23:54 Компания из Щелкова разработала производство органической продукции из личинок

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Предприятие ООО «ЭкоБелок» из рабочего поселка Фряново округа Щелково производит более 10 видов органической продукции на основе биомассы личинок Черной львинки. В том числе, компания изготавливает кормовые добавки, удобрения и косметику.

«Сегодня вопрос по производству комбикормов и витаминных добавок очень актуален. Предприятие развивает и совершенствует собственное производство кормовых добавок. Это не только прямая альтернатива рыбной муке в комбикормах, но и еще один шаг в направлении импортозамещения», — сообщил Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Добавки для кормов животных из личинок разрабатываются совместно с ведущими научными исследовательскими институтами России. Отмечается, что они содержат большое количество протеина и других полезных органических веществ.

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Органическое удобрение также имеет ряд преимуществ: оно содержит питательные вещества, улучшает структуру почвы и восстанавливает ее полезную микрофлору.

Сейчас объемы производства компании достигают в среднем 5 тонн в месяц, а поставки осуществляются почти во все регионы России. В 2023 году предприятие намерено масштабировать производство, а также расширить линейку продуктов.

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