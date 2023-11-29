Подмосковье 29 ноября 2023, 14:52 Компания из Щелкова получила награду на конкурсе промышленных инноваций БРИКС Unsplash

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Разработку компании «Щелково Агрохим» отметили на конкурсе промышленных инноваций в рамках партнерства БРИКС. Награды удостоился новый микробиологический препарат для разрушения остатков растений в почве.

Специализированное жидкое удобрение «Биокомпозит-Деструкт» вошло в число лучших разработок по направлению «Зеленое развитие». Всего в этой номинации участвовали 1346 проектов из стран БРИКС, а также Аргентины, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Эфиопии.

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«Наше флагманское предприятие продолжает брать новые вершины. Недавно компания открыла новый завод в Узбекистане. Признание авторитета и профессионализма „Щелково Агрохим“ распространяется далеко за пределы нашей страны и помогает России устанавливать добрые и деловые отношения с партнерами», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Напомним, компания «Щелково Агрохим» разрабатывает биологические и химические препараты для защиты растений и снижения пестицидной нагрузки.

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