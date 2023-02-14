Подмосковье 14 февраля 2023, 11:13 Компания из Рузы прекратит загрязнение земли по требованию Минэкологии

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Компания «Эко-сервис» заплатит штраф за нарушение правил обращения с отходами в Рузе. Она оставляла навалы мусора на открытом грунте, что могло навредить почве. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Основное направление деятельности предприятия — земляные работы. В деревне Крюково под Рузой оно арендовало участок, который осмотрели инспекторы эконадзора. Там они выявили нарушение содержания отходов.

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«Отходы размещены на открытом грунте, что является нарушением как законодательства об отходах производства и потребления, так и Земельного кодекса России, который предписывает собственникам и арендаторам земель не допускать их порчи», — рассказал министр Тихон Фирсов.

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Компании вынесли предупреждение. Устранение нарушения будут держать на контроле.

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