Компания из Реутова присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

В Реутове стартовала реализация национального проекта «Производительность труда» в одной из крупных компаний города — АО «СЗ «ПСК НПО машиностроения», сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Обсудить дальнейшие планы по реализации национального проекта на территории Реутова собрались представители администрации округа, Федерального центра компетенций и сами сотрудники строительного предприятия. Встреча прошла в здании АО «СЗ «ПСК НПО машиностроения».

«В условиях санкций вопрос повышения эффективности бизнеса при минимальных затратах особенно актуален. У бизнеса существует высокий запрос на повышение производительности труда и внедрение принципов „бережливого“ производства», — отметил Каторов.

Глава округа добавил, что на сегодняшний день общее число участников нацпроекта «Производительность труда» достигло двух. В него включились АО «СЗ «ПСК НПО машиностроения» и ООО «НТО Пламя». Еще одна компания — ООО «АКВА С» — присоединится до конца года.

В пресс-службе уточнили, что в АО «СЗ «ПСК НПО машиностроения» создали рабочую группу из сотрудников предприятия, обучение которых стартовало 16 августа.

«Реализация „Производительности труда“ именно на этом предприятии позволит оптимизировать процессы в строительстве, начиная от поставки материалов и заканчивая получением готовых продуктов», — отметила замглавы администрации Анастасия Гайлиш.

Еще одним плюсом станет увеличение технико-экономических показателей и производительности труда к 2025 году на 15%.

Нацпроект «Производительность труда» президент РФ Владимир Путин утвердил в 2018 году. Его цель — создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. За время старта нацпроекта в Московской области его участниками стали около 40 предприятий, еще на 74 производствах проект реализуют.

Предприятиям, желающим принять участие в национальном проекте «Производительность труда», предлагают подать заявку на портале нацпроекта и пройти отбор.