Подмосковье 04 февраля 2023, 21:34 Компания из Пущина расширит производство медицинских изделий для синтеза костной ткани

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Компания из городского округа Пущино «Здоровье+» выпускает более тысячи наименований для травматологии и ортопедии, это импланты для протезирования, инструменты и силовое оборудование. В связи с объединением городских округов Пущино, Серпухов и Протвино предприятие планируют расширить.

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«Когда собственник, американская группа компаний, принял решение ликвидировать завод, мы постарались оперативно приобрести и перезапустить производство для решения важных социальных вопросов. Это позволило обеспечить бесперебойную поставку медицинских изделий для остеосинтеза на отечественный рынок и сохранить высококвалифицированные рабочие места», — рассказал генеральный директор «Здоровье +» Андрей Михайловский.

Завод закрывает потребности отечественного рынка остеосинтеза почти на четверть. На предприятии работают почти 70 человек, на новые вакансии компания активно набирает высококвалифицированных специалистов.

«Мы поставили себе задачу дальнейшего развития, одной производственной площадкой не ограничимся. Поэтому интересна такая региональная мера поддержки, как „Земля за 1 рубль“», — отметил Андрей Михайловский.

Региональную программу поддержки бизнеса «Земля за 1 рубль» реализуют по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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