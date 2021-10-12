Компания из Подольска стала одним из лучших экспортеров года в России

Стали известны победители всероссийского конкурса «Экспортер года», организованного Российским экспортным центром. Компания «Вайлдберриз» из Подольска заняла второе место в номинации «Трейдер года», рассказали в Мининвестиций Подмосковья.

Общий объем экспорта «Вайлдберриз» вырос на 95% в 2020 году и превысил 23 миллиарда рублей.

«Результаты работы обеспечили компании место в числе лучших российских экспортеров. На сегодняшний день „Вайлдберриз“ предоставляет производителям оптимальный инструмент развития внешнеэкономической деятельности, которым бизнес активно пользуется. Мы, в свою очередь, предлагаем предпринимателям субсидии на размещение на маркетплейсах, чтобы даже небольшие компании имели возможность торговать онлайн», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Вайлдберриз» является крупнейшим онлайн-ритейлером на территории Евразийского экономического союза и одной из ведущих IT-компаний России. Онлайн-платформа Wildbеrriеs работает уже в 14 странах.