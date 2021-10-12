Компания из Подольска стала одним из лучших экспортеров года в России
Компания «Вайлдберриз» из Подольска заняла второе место на всероссийском конкурсе «Экспортер года»
Стали известны победители всероссийского конкурса «Экспортер года», организованного Российским экспортным центром. Компания «Вайлдберриз» из Подольска заняла второе место в номинации «Трейдер года», рассказали в Мининвестиций Подмосковья.
Общий объем экспорта «Вайлдберриз» вырос на 95% в 2020 году и превысил 23 миллиарда рублей.
«Результаты работы обеспечили компании место в числе лучших российских экспортеров. На сегодняшний день „Вайлдберриз“ предоставляет производителям оптимальный инструмент развития внешнеэкономической деятельности, которым бизнес активно пользуется. Мы, в свою очередь, предлагаем предпринимателям субсидии на размещение на маркетплейсах, чтобы даже небольшие компании имели возможность торговать онлайн», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Вайлдберриз» является крупнейшим онлайн-ритейлером на территории Евразийского экономического союза и одной из ведущих IT-компаний России. Онлайн-платформа Wildbеrriеs работает уже в 14 странах.