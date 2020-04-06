Компания из Подольска начала печатать респираторы на 3D-принтере

В Подольске защитные респираторы научились печатать на 3D-принтере. Этим занялась компания «Робокинетика», которая до пандемии производила сами принтеры и делала на заказ сувениры, макеты и запчасти. Пока индивидуальные средства защиты передают подольским медикам, но в ближайшем будущем приобрести респиратор сможет любой желающий. В день изготавливают около двухсот штук.

Респираторы делают из биоразлагаемого материала, они — многоразовые. Внутри находится сменный фильтр. В качестве самого дешевого варианта такого фильтра предлагают использовать ватные диски. Кстати, новое производство наладили за два дня.

«Это конечный этап производства. Печатаем из биоразлагаемого пластика. В течение двух часов получаем готовую маску, которую можно надеть человеку», — рассказывает генеральный директор компании «Робокинетика» Иван Бибиков.

Источник фото: телеканал «360»

Пока в день печатают около 12 респираторов, но это только на одном принтере! А здесь их — 24.

«Данная модель была взята у иностранных коллег, которые занимались также разработкой защиты от коронавируса. Но у них так получилось, что модель была дорогая — фильтры, которые они используют, достаточно дорогие», — говорит Иван Бибиков.

Ивану в голову пришло антикризисное решение. Сама маска — многоразовая, а вот на сменных фильтрах можно сэкономить, ведь это обычные ватные диски. Менять их необходимо раз в несколько часов.

«Сейчас мы выполняем заказ для наших больниц. Непосредственно вот этих масок, потому что они самые у нас незащищенные, все на них чихают. Ну и в магазин можно сходить», — говорит Иван.

Источник фото: телеканал «360»

За неделю компания планирует сделать порядка полутора тысяч масок. Кстати, производство максимально безопасное, ведь за ним достаточно следить всего лишь одному человеку.

«Уникальность такой темы, как 3D-печать, в том, что не требуется большого количества сотрудников. То есть в лаборатории за этими 24 принтерами смотрит всего лишь один человек», — рассказал учредитель компании Максим Круглов.

Да и тот лишь наблюдает, не вмешиваясь в процесс. А вот инженеры, которые создают 3D-модели для принтеров — дома, на самоизоляции. Им тоже отправили готовые респираторы, и тогда на практике выяснилось, что у этих средств защиты есть еще одна, очень неожиданная, функция.

Респираторы после погружения в горячую воду приобретают пластичность и могут принять форму, которая идеально подходит для защиты именно вашего лица. Причем фокус с горячей водой можно повторять неограниченное количество раз. И если за время самоизоляции лицо станет чуть шире — пластик все стерпит. Специально для «360» сделали оригинальный респиратор — с логотипом.

Источник фото: телеканал «360»

Пока продукцией обеспечили медиков близлежащих больниц, но производство планируют расширять — а значит, такие респираторы сможет приобрести любой желающий.