Подмосковье 14 февраля 2023, 12:50 Компания из Подмосковья заплатит штраф за незаконную перевозку отходов

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Компания «Комплектстрой» заплатит штраф за нарушение правил перевозки отходов в Домодедове. Ее уличили в работе без оформления электронного талона.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, нарушителя обнаружили камеры видеофиксации на 33-м километре Каширского шоссе.

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«За незаконную транспортировку отходов перевозчик был оштрафован на сумму 100 тысяч рублей», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

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Это решение компания попыталась обжаловать в суде, ссылаясь на то, что самосвал следовал в пункт автосервиса, а не на разгрузку. Арбитраж остался на стороне министерства, и теперь предприятие заплатит штраф.

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