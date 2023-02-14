14 февраля 2023, 12:50
Компания из Подмосковья заплатит штраф за незаконную перевозку отходов
Компания «Комплектстрой» заплатит штраф за нарушение правил перевозки отходов в Домодедове. Ее уличили в работе без оформления электронного талона.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, нарушителя обнаружили камеры видеофиксации на 33-м километре Каширского шоссе.
Реклама
«За незаконную транспортировку отходов перевозчик был оштрафован на сумму 100 тысяч рублей», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.
Реклама
Это решение компания попыталась обжаловать в суде, ссылаясь на то, что самосвал следовал в пункт автосервиса, а не на разгрузку. Арбитраж остался на стороне министерства, и теперь предприятие заплатит штраф.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Штрафы
Минэкологии Подмосковья
Город Домодедово
Реклама
Реклама