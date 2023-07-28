Подмосковье 28 июля 2023, 10:12 Компания из Подмосковья заключила экспортный контракт на поставку рыбной продукции в Азербайджан Компания «Фуд Тим»

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Предприятия из Дмитрова «ФудТим» заключила экспортный контракт с партнерами из Азербайджана на поставку и икры масаго и рыбной продукции. Сумма соглашения составил 200 тысяч долларов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, контракт подписали на международной выставке в Ташкенте весной прошлого года.

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«Сумма экспортного контракта производителя рыбных продуктов и полуфабрикатов составила 200 тысяч долларов США. Подписать его компании удалось благодаря участию в международной выставке UzFood, проходившей в Ташкенте весной прошлого года. Свою продукцию она представила в рамках коллективного стенда, организованного Фондом поддержки ВЭД региона для восьми компаний из Подмосковья», — сказала она.

В выставке также участвовали другие предприятия Подмосковья, которые выпускают упаковки для молока, приправы, ароматизаторы и другие товары. Это стало возможным благодаря работе фонда поддержки экспорта. Его специалисты также помогают с документами, сертификацией и лицензированием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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