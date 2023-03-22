Подмосковье 22 марта 2023, 17:42 Компания из Подмосковья вошла в топ-5 рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

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Компания «Электроизолит» из Подмосковья вошла в пятерку лучших участников нацпроекта «Производительность труда». Он помог предприятию сократить время процесса с 48 до шести часов.

Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, участниками нацпроекта стали уже более 160 компаний Подмосковья.

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«Одним из них стал производитель электроизоляционных материалов и систем изоляции „Электроизолит“. В результате реализации нацпроекта на пилотном участке производства предприятию удалось уменьшить время протекания процесса с 48 до шести часов. Такой результат позволил компании войти в топ-5 рейтинга ФЦК», — сказала она.

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Зиновьева напомнила, что для эффективной реализации нацпроекта в области создали Региональный центр компетенций. Его специалисты оказывают компаниям поддержку и помогают внедрять новшества в производство.

Для составления рейтинга эксперты оценивали рост выработки одного сотрудника, сокращение времени процесса и объема незавершенного производства. Куратором нацпроекта стал первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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