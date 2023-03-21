Подмосковье 21 марта 2023, 15:22 Компания из Подмосковья стала участником программы опеки животных и будет содержать крокодила из столичного зоопарка Зоопарк

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Региональный оператор «ЭкоЛайн» стал опекуном крокодила Тоши из Московского зоопарка. Компания будет полностью оплачивать корм, содержание и уход за животным.

Группа «ЭкоЛайн» приняла участие в масштабной программе опеки животных Московского зоопарка. На содержание к регоператору попал тупорылый крокодил Тоша.

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«Тоша был не особо популярен у опекунов из-за названия своего вида, поэтому мы его и выбрали. Мы рады, что Московский зоопарк дал нам возможность опекать такое милое животное», — прокомментировали решение в группе «ЭкоЛайн».

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Теперь зеленый находится под защитой компании. Она будет оплачивать питание, содержание и уход за своим подопечным.

«Благодаря программе у нас есть возможность сохранять фауну Земли во всем ее разнообразии, и каждый желающий может внести свой вклад в это дело», — отметила менеджер программы опеки Московского зоопарка Алена Шарапова.

Тупорылые крокодилы широко распространены в пресноводных водоемах Западной Африки. Размер взрослых особей обычно не превышает 1,5 метра. Свое название вид получил благодаря короткой морде. По некоторым данным, численность тупорылых крокодилов медленно сокращается.

По данным МинЖКХ Подмосковья, компания «ЭкоЛайн» является оператором современных комплексов по переработке отходов «Восток» и «Нева». Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.