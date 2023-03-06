Подмосковье 06 марта 2023, 10:52 Компания из Подмосковья стала лидером среди поставщиков препаратов от астмы в России

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Компания «ПСК Фарма» стала лидером среди поставщиков препаратов от астмы и хронической обструктивной болезни легких по версии аналитиков Headway. В топ-5 вошли два предприятия из России.

С января прошлого года «ПСК Фарма» поставила 2,6 миллиона упаковок лекарств для государственных нужд. Это аэрозоли, растворы и капсулы с порошком для ингаляций. Это 29,9% рынка в денежном выражении и 20,82% — в натуральном. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

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Главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев отметил, что распространенность бронхиальной астмы в 2022 году составила 7% с тенденцией к росту. «ПСК Фарма» планирует расширить перечень доступных препаратов для ее лечения.

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Зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева добавила, что сейчас компания реализует крупный инвестпроект по разработке и производству препаратов для лечения органов дыхания, борьбы с онкологией и терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

«В свое производство в Дубне компания уже вложила свыше 3,5 миллиарда рублей. Налаживая выпуск этой необходимой продукции, она продолжает решать важную задачу по импортозамещению, обеспечивая лекарственными препаратами по доступной цене российский рынок», — сказала она.

Сейчас компания является единственной в России, которая производит набор лекарств, позволяющий корректировать дозировку при лечении астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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