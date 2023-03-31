Подмосковье 31 марта 2023, 11:20 Компания из Подмосковья представит овсяные каши и гречку на международной выставке во Вьетнаме

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Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова примет участие в международной выставке Vietnam Expo 2023, которая пройдет с 5 по 8 апреля в Ханое. На ней представят овсяные каши и гречку быстрого приготовления.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что выставка объединит инвесторов из 40 стран мира.

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«Завод в городском округе Серпухов выпускает более 1,5 миллиарда единиц продукции в год. Его участие в международной выставке открывает новые возможности для расширения экспортного рынка региона и вносит вклад в развитие международных отношений на уровне бизнеса, инвестиций и продовольственной безопасности», — добавил он.

Компания представит стенд, где будут представлены продукты: холодный кофе с фермерским российским молоком, овсяные каши быстрого приготовления и гречку с разными вкусами.

«Маревен Фуд Сэнтрал» — одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в стране. Ежегодно компания выпускает свыше 100 видов продукции. С начала года она произвела 251 миллион пачек лапши, пюре и других продуктов быстрого питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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