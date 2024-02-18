Подмосковье 18 февраля 2024, 15:09 Компания из Подмосковья планирует оснастить спасательными системами учебные заведения региона Светлана Борщева

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Компания «Самоспас» планирует оснастить своими системами учебные заведения в Подмосковье. Она специализируется на разработке и производстве средств для спасения и эвакуации при пожаре.

Более 17 лет компания занимается разработкой и внедрением систем безопасности работы на высоте, а также систем спасения и эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые применяются в случае блокировки путей отступления огнем или дымом.

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За два года пребывания в Московской области компания привлекла инвестиции в размере более 150 миллионов рублей, развернула новый цех в Истринском округе, увеличила производственные мощности в 2,5 раза и расширила ассортимент спасательных средств при пожаре.

«Дети — это самый незащищенный слой населения. Если они находятся на высоте и случился пожар или другая ЧС, нужно максимально быстро детей эвакуировать из здания в безопасное место. Наша компания как раз и занимается разработкой и производством таких систем, адаптированных в том числе для малышей», — рассказал генеральный директор «Самоспас» Илья Маликов.

Светлана Борщева

Компания также занимается разработкой систем для роддомов, обеспечивая эвакуацию рожениц и младенцев.

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