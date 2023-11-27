Подмосковье 27 ноября 2023, 15:22 Компания из Подмосковья обеспечила слуховыми аппаратами более 1,5 миллиона человек ГК «Исток-Аудио»

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Подмосковная компания «Исток-Аудио» — крупнейший в России производитель слуховых аппаратов. Ее продукцией пользуются полтора миллиона человек. Производственные мощности предприятия достигают 300 тысяч устройств ежегодно.

В подмосковном Мининвесте рассказали, что «Исток-Аудио» разрабатывает и выпускает медицинское оборудование для реабилитации людей с проблемами слуха. Компания делает устройства, которые замещают импортные аналоги. При этом в основе ее продуктов лежат собственные инновации.

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Инженеры, проектировщики и программисты компании создали универсальный микропроцессор. Он представляет собой вычислительную платформу с набором алгоритмов, которые в режиме реального времени оценивают окружающую акустическую обстановку. На основе этой разработки «Исток-Аудио» выпустила серию полностью российских слуховых аппаратов «Руна».

Подбор подходящего слухового аппарата проводят специалисты центров слухопротезирования. Они входят в структуру Группы компаний «Исток-Аудио». На сегодняшний день сеть этих центров в России и Казахстане насчитывает более 300 подразделений.

Компания «Исток-Аудио» присутствует на рынке реабилитационного оборудования почти 30 лет. Она получила статус резидента Особой экономической зоны «Исток» в Подмосковье. Эта ОЭЗ технико-внедренческого типа начала работу в декабре 2015 года. На данный момент здесь размещаются 23 компании, которые производят электронику, медицинскую технику, энергооборудование и другие разработки.

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