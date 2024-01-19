Подмосковье 19 января 2024, 13:55 Компания из Подмосковья изготовит оборудование для АЭC в Египте Госкорпорация «Росатом»

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Сотрудники ПАО «Тензор» изготовят и поставят оборудование для нужд атомной электростанции в Египте. Ее строительство ведется при участии России.

О начале строительства АЭС «Эль-Дабаа», расположенной в 350 километрах от Каира, стало известно в июле 2022 года. Об этом сообщили представители госкорпорации «Росатом». На станции возведут четыре энергоблока с российскими реакторными установками. Общая электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

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Заключенные контракты предусматривают поставку систем контроля и управления технологическими системами и вентиляцией (СКУ ТСиВ) для первого энергоблока на АЭС «Эль-Дабаа», а также систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) общестанционных зданий и сооружений для всех четырех энергоблоков. В рамках этих контрактов также проведут отладочные работы, которые специалисты предприятия будут выполнять в период с 2027 по 2029 годы.

Генеральный директор ПАО «Тензор» Виктор Голубев подчеркнул, что очень рад принимать участие в таком крупном международном проекте.

«Наши преимущества: полувековой опыт в наукоемкой приборостроительной отрасти, сильный инженерно-конструкторский коллектив, собственные высокотехнологичные разработки, не уступающие, а порой превосходящие мировые аналоги. Это касается и линейки новой продукции для АЭЗ „Эль-Дабаа“», — указал Виктор Голубев.

Он добавил, что компания старается добиться безукоризненного исполнения всех контрактов. Кроме того, особое внимание уделяется качеству работ и соблюдению сроков.

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