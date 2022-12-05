Подмосковье 05 декабря 2022, 16:53 Компания из Орехово-Зуева расширит импортозамещающее производство перчаток к 2024 году Unsplash

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Текстильная компания «Лео» из Орехово-Зуева получила земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Инвесторы планируют расширить производство технических перчаток.

«Компания „Лео“ вложит порядка 75 миллионов рублей в расширение производства перчаточной продукции. Плановый срок запуска — четвертый квартал 2024 года», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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После того, как будут открыты новые производственные линии, на заводе появится еще 40 рабочих мест. Здесь станут выпускать больше хлопчатобумажных перчаток с различными покрытиями, которые просто незаменимы при строительных, земельных и других работах. Реализация проекта позволит снизить зависимость от зарубежной продукции, поэтому Подмосковье активно поддержало планы инвестора.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева текстильной компании „Лео“ предоставлен один гектар, который расположен в селе Богородское Орехово-Зуевского округа. Сейчас на заводе выпускают около 200 тысяч пар перчаток из разных нитей ежедневно, а смогут выпускать еще больше», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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