Подмосковье 15 марта 2023, 11:18 Компания из Орехово-Зуева передаст партию кислородного оборудования медикам в зону СВО Фото: Алена Жамкова

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Компания «Пневмоприбор» из Орехово-Зуева по запросу военных медиков направила в зону СВО кислородное оборудование. В ближайшее время предприятие передаст бойцам еще одну партию груза.

«Мы отправили порядка 20 комплектов редуктор-ингаляторов, два кислородных концентратора, пять реаниматоров и около 50 канюль — гибких универсальных игл», — сообщил заместитель генерального директора ООО «Пневмоприбор» Алексей Пушков.

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Отмечается, что концентратор кислорода способен вырабатывать газ для аппаратов искусственной вентиляции легких без баллона. Это незаменимо при длительной транспортировке пациента. Аппараты также можно использовать в полевых госпиталях.

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«Концентратор выдает кислородную смесь с содержанием кислорода 93%. Для этого просто нужно воткнуть в розетку. Там стоит установка с абсорберами, которая выделяет кислород из окружающей среды», — подчеркнул Пушков.

Сейчас инженеры компании работают над производством комплексов кислородного оборудования для транспортировки пострадавших, в том числе и для авиации. Компания также сотрудничает с МЧС и конструирует для них спасательные комплексы с аппаратами ИВЛ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в госпитале в Подольске. Он поблагодарил врачей медучреждения за качественную реабилитацию бойцов. Сейчас там находятся на лечении 12 человек из разных уголков региона.

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