Подмосковье 16 июня 2023, 17:55 Компания из ОАЭ построит в Подмосковье завод энергетических напитков Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Соглашение о реализации в Подмосковье крупного проекта компании «Гулбахар Рус» из ОАЭ заключено на полях Петербургского международного экономического форума. Инвестор планирует построить завод по производству энергетических напитков.

«Компания „Гулбахар Рус“ инвестирует в запуск предприятия по выпуску напитков 1,4 миллиарда рублей. Производство на новом заводе планируется начать уже во втором квартале 2025 года. На предприятии будет создано 50 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, подписавшая соглашение со стороны Московской области.

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Возводить завод начнут уже в этом году.

«Мы уже имеем опыт работы в России: в 2019 году компания реализовала крупный проект в Ярославской области. Сегодня мы готовы расширить свою деятельность — запустить производство энергетических напитков и выйти на крупнейший в России потребительский рынок за счет нового инвестпроекта», — отметил учредитель компании «Гулбахар Рус» Вахид Улла Хабиби.

Инвестор отметил, что хорошие стартовые условия площадки в Подмосковье обеспечивают проекту хорошие перспективы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.