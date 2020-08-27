Компания из Мытищ начнет поставлять антисептики в ОАЭ, Судан и Вьетнам

Компания из Мытищ «ИНТЕРСЭН-плюс» расширила рынок сбыта и заключила контракты на поставку своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Судан и Вьетнам. Наладить сотрудничество предприятию удалось благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В январе 2020 года компания приняла участие в крупнейшей на Ближнем Востоке и второй по величине в мире выставке в сфере здравоохранения и медицины «Arab Health» в Дубае. Экспозиция компании на выставке была создана при участии областного фонда ВЭД.

По итогам участия в выставке компания заключила экспортный контракт с партнером из Вьетнама. Также при содействии фонда в поиске и подборе иностранного партнера компания заключила экспортные контракты с контрагентами из ОАЭ и Судана. Общий объем поставок по трем контрактам превысит 10,5 миллиона рублей.

Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» занимается разработкой дезинфицирующих средств, а также самыми передовыми вопросами эпидемиологии, микробиологии и дезинфектологии. Предприятие успешно работает на российском рынке с 1997 года.

«Фонд ВЭД Московской области оказывает действенную поддержку подмосковным производителям в вопросах выхода на иностранный рынок. За первое полугодие этого года при содействии фонда экспортные контракты заключили 47 подмосковных предприятий на общую сумму более 9,4 млн долларов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С полным перечнем возможностей и услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте организации и на инвестиционном портале Подмосковья.