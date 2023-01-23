23 января 2023, 12:45
Компания из Мытищ на 50% увеличит производство вяленой рыбы после открытия нового цеха
Завод по производству рыбных деликатесов из Мытищ запустит новый вялочный цех и сможет увеличить выпуск продукции. В 2022 году предприятие «Олива-Факел» смогло улучшить свои показатели в рамках национального проекта «Производительность труда». По словам губернатора Андрея Воробьева, Подмосковье вошло в число лидеров России по участию в таких государственных программах.
Основанная в 1995 году, компания «Олива-Факел» выпускает более 100 тонн готовой продукции каждый месяц. В ближайшее время будет запущен новых цех вяления рыбы, после чего производство деликатесов увеличится на 50 процентов.
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«Вялочные камеры уже построены. Сейчас цех работает в тестовом режиме, а после всех необходимых процедур выйдет на заданную производственную мощность», — рассказал главный технолог компании Виталий Карасев.
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Генеральный директор «Олива-Факел» Игорь Корнеев отметил, что новое оборудование практически целиком произведено в России. Сушильные и коптильные камеры выпустила «Мастерская Кирилла Недосекова». По своим характеристикам оборудование ни в чем не уступает импортному.
«Олива-Факел» выпускает более 400 видов готовой продукции под торговой маркой «Олива». Это рыба и морепродукты холодного и горячего копчения, пресервы, снеки и кулинария. Продукция поставляется в Подмосковье, Москву и другие регионы России. Есть у предприятия и свой фирменный магазин при производственном комплексе.
В 2022 году «Олива-Факел» стала участником национального проекта «Производительность труда».
«После выполнения полученных рекомендаций мы провели ряд мероприятий и изменили производственные процессы. В декабре успешно защитили проект обновленного производства перед региональной комиссией», — отмечает Игорь Корнеев.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в нынешних условиях особенно важно обращать внимание на экономику, чтобы справиться с проблемами. Чем более интенсивная коммуникация с бизнесом, тем больше поступает в бюджет налогов и тем больше создается рабочих мест.
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