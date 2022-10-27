Компания из Луховиц нарастила производство бронежилетов. Как создают и проверяют средства защиты | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 15:45 Компания из Луховиц нарастила производство бронежилетов. Как создают и проверяют средства защиты Компания из Луховиц нарастила производство бронежилетов

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Компания «Штурм — снаряжение и экипировка» в городском округе Луховицы наращивает объемы производства защитных средств и бронежилетов. Каждая партия продукции проходит серьезные испытания. О том, как организован этот процесс, — в материале «360».

В каждой партии бронежилетов — 500 средств защиты. Если один из них, выбранный в случайном порядке, не проходит испытания, то всю партию признают бракованной и отзывают.

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По словам одной из сотрудниц, бронежилеты, которые производят на предприятии, имеют несколько слоев защиты — антирикошетный и запреградный.

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«Основной баллистический пакет состоит из арамидных тканей. Идет подсчет слоев: есть антирикошетный, он идет наружу, вперед металлом, а основной идет к телу — это запреградный [слой]. И на автоматах (швейные оборудование — прим. ред.) прострачиваются. Потом это заводится во влагозащитные чехлы, нашиваются ленты для крепления», — рассказала специалист.

Она обратила внимание, что рабочие, которые подсчитывают слои, имеют личное клеймо для отметок и несут личную ответственность за этот процесс.

Специализированная фирма «Штурм — снаряжение и экипировка» работает на рынке уже больше 20 лет. На производстве организовали многоступенчатый постоянный контроль качества — от входного тестирования сырья и материалов до огнестрельных и эксплуатационных испытаний готовой продукции.