Подмосковье 28 ноября 2022, 12:38 Компания из Краснознаменска расширит металлургическое производство и создаст новые рабочие места Unsplash

Читать 360tv в

Металлургическая компания из Краснознаменска получила участок площадью один гектар по региональной программе «Земля за 1 рубль» и теперь планирует построить новый цех. Старт серийного импортозамещающего производства намечен на 2025 год.

«Объем инвестиций в запуск нового цеха компании „Металлум“ составит порядка 40 миллионов рублей. На новой площадке планируется создать около 40 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

С помощью полученной земли инвестор планирует на 65% увеличить мощности предприятия. На заводе занимаются обработкой металлов, что входит в перечень импортозамещения. Здесь режут листовой материал, производят лазерную обработку, изготовляют различные металлические конструкции.

Реклама

Сейчас компания «Металлум» уже имеет собственные помещения площадью 700 квадратных метров. На новом участке, полученном от Подмосковья за один рубль аренды в год, предприниматели построят дополнительный цех для производства.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что это уже 43-й участок, переданный подмосковным инвесторам за рубль. Такая беспрецедентная мера поддержки действует в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».