Компания из Красногорска обеспечит заквасочными культурами 90% рынка России

В Московской области производители продолжают активную работу над импортозамещением. Недавно в Подмосковье удалось решить одну из важных задач, которая встала перед страной на фоне западных санкций: там наладили разработку заквасочных культур.

В Красногорске действует компания ГК «СОЮЗСНАБ». Она остается одним из самых крупных производителей заквасочных культур на территории России. Компания производит заквасочные, защитные и пробиотические культуры для молочной промышленности.

«Компания уже обеспечивает заквасочными культурами более 1250 предприятий в России и уже закончила первый этап масштабной модернизации с целью увеличения производственных мощностей в два раза», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ожидается, что до конца 2022 года в работу компании будет инвестировано не менее 200 миллионов рублей. Сейчас там проводится модернизация. После нее, вероятно, уже к концу 2023 года именно эта компания сможет обеспечить не меньше 90% всего отечественного рыка заквасочных культур. На продукцию фирмы в стране сейчас огромный спрос, и он только растет с каждым месяцем.