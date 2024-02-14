Подмосковье 14 февраля 2024, 13:49 Компания из Красногорска нарастит производство заквасочных культур ООО «Зеленые линии»

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Компания «Зеленые линии» расширит производство заквасочных культур. Это стало возможным за счет льготного займа от Фонда развития промышленности Московской области. Красногорское предприятие занимается производством пищевых ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности.

«Средства в размере 110 миллионов рублей будут предоставлены компании для реализации проекта, целью которого является обеспечение производителей молочной отрасли заквасочными культурами и полное импортозамещение в этом сегменте», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Полученные средства компания направит на модернизацию действующего производства. Это позволит увеличить его мощности и открыть новые производственные участки. Льготный заем предоставили на семь лет со ставкой 2%.

«Развитие ООО „Зеленые линии“ — ключевого производителя заквасочных культур в России — важный шаг на пути к полной независимости нашей страны от зарубежных поставщиков», — подчеркнула руководитель научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.

Отметим, что «Зеленые линии» — подразделение группы компаний «СОЮЗСНАБ». У компании есть 15 филиалов и представительств в России, Китае, странах СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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