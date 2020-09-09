Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов

Глава городского округа Котельники встретился с местными предпринимателями в формате бизнес-завтрака. На нем обсудили эффективное взаимодействие администрации и бизнеса. Одна из компаний выиграла торги, организованные властями, и уже планирует расширять деятельность.

Источник фото: телеканал «360»

ООО «Терминал Березовый» в Котельниках входит в топ-20 налогоплательщиков. Сейчас у руководства предприятия возникла идея развиваться дальше и расширяться. Администрация округа выделила земельный участок и выставила на торги.

Источник фото: телеканал «360»

«Терминал Березовый» торги выиграл и теперь строит грандиозные планы.

«Мы предполагаем коворкинг для бизнеса. Надеемся, это будет интересно для города и для Московской области в целом», — сказал управляющий ООО «Терминал Березовый» Сергей Третьяк.

Источник фото: телеканал «360»

Мы, как администрация со своей стороны, глава, блок инвестиционно-экономический, мы должны сделать все, чтобы наши предприниматели себя не только комфортно чувствовали и работали, создать все условия, но и при этом найти возможность помогать им развиваться Мария Галузо заместитель главы г. о. Котельники

На бизнес-завтраке глава Котельников Сергей Жигалкин и представители крупного и среднего бизнеса обсудили эффективное взаимодействие администрации и предпринимателей.

Источник фото: телеканал «360»

Говорили о крупных проектах, реализуемых на территории города, подготовке кадров, а также привлечении инвестиций.

«Встречи конструктивны и всегда открыты. И мы видим проблематику наших предпринимателей и видим свои недоработки. И в этом диалоге находим золотую середину», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Источник фото: телеканал «360»

Он уточнил, что такие встречи будут проходить регулярно. Их целью будет не только обсуждение насущных вопросов и проблем, но и привлечение к деловому разговору сотрудников налоговых органов, Роспотребнадзора и других специалистов.