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    09 сентября 2020, 21:44

    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Глава городского округа Котельники встретился с местными предпринимателями в формате бизнес-завтрака. На нем обсудили эффективное взаимодействие администрации и бизнеса. Одна из компаний выиграла торги, организованные властями, и уже планирует расширять деятельность.
    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    ООО «Терминал Березовый» в Котельниках входит в топ-20 налогоплательщиков. Сейчас у руководства предприятия возникла идея развиваться дальше и расширяться. Администрация округа выделила земельный участок и выставила на торги.

    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Терминал Березовый» торги выиграл и теперь строит грандиозные планы.

    «Мы предполагаем коворкинг для бизнеса. Надеемся, это будет интересно для города и для Московской области в целом», — сказал управляющий ООО «Терминал Березовый» Сергей Третьяк.

    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Мы, как администрация со своей стороны, глава, блок инвестиционно-экономический, мы должны сделать все, чтобы наши предприниматели себя не только комфортно чувствовали и работали, создать все условия, но и при этом найти возможность помогать им развиваться

    Мария Галузозаместитель главы г. о. Котельники

    На бизнес-завтраке глава Котельников Сергей Жигалкин и представители крупного и среднего бизнеса обсудили эффективное взаимодействие администрации и предпринимателей.

    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Говорили о крупных проектах, реализуемых на территории города, подготовке кадров, а также привлечении инвестиций.

    «Встречи конструктивны и всегда открыты. И мы видим проблематику наших предпринимателей и видим свои недоработки. И в этом диалоге находим золотую середину», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

    Компания из Котельников построит бизнес-коворкинг на участке, который выиграла в ходе торгов | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Он уточнил, что такие встречи будут проходить регулярно. Их целью будет не только обсуждение насущных вопросов и проблем, но и привлечение к деловому разговору сотрудников налоговых органов, Роспотребнадзора и других специалистов.

    Новости SMI.FM