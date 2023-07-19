Подмосковье 19 июля 2023, 17:51 Компания из Коломны в 2 раза увеличила объемы производства картофельных чипсов Источник фото: АО "Озеры"

Читать 360tv в

АО «Озеры» из городского округа Коломна установило дополнительную линию для производства чипсов «Барин». Это помогло компании в два раза увеличить производство.

«Модернизация производства позволила увеличить объемы до восьми тонн картофельных чипсов в сутки. Компания полностью контролирует все этапы производства, начиная от семенной базы, заканчивая переработкой и реализацией продукции», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

АО «Озеры» самостоятельно выращивает картофель для своих чипсов и сейчас работает над новым сортом корнеплода. В этом году он уже прошел полевые испытания и показал хорошие результаты как на земле, так и в переработке. В планах предприятия использовать этот сорт в производстве.

Недавно чипсы «Барин» получили серебряную медаль на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «ПродЭкспо-2023». Их оценили в конкурсе «Лучший продукт 2023».

Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».