Подмосковье 09 марта 2023, 11:25 Компания из Истры заплатит штраф на 100 тысяч рублей за нелегальную перевозку мусора

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Истринский городской суд поставил точку в споре между Минэкологии Подмосковья и компанией «Эверест». Решение о штрафе, назначенном за незаконную перевозку мусора, осталось в силе.

«Грузовик, принадлежащий строительной компании, был замечен на 306-м километре ЦКАД. Самосвал был загружен строительными отходами и грунтом, при этом электронный талон не оформлялся». — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В итоге компания «Эверест» из Истры получила штраф в размере 100 тысяч рублей, но с ним не согласилась и подала в суд. Рассмотрев все обстоятельства дела, там подтвердили правоту Минэкологии.

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В ведомстве подчеркнули, что размер штрафов не является целью, поэтому чаще всего назначается нижний порог суммы, как и в случае с «Эверестом». Задача экологов — сделать нелегальные перевозки экономически невыгодными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.