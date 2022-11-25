Подмосковье 25 ноября 2022, 21:48 Компания из Истры разработала установку для изготовления сухой плазмы крови

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В Истре научились сублимировать плазму крови. Раньше в России такую технологию не применяли. Благодаря ей плазму можно превратить в порошок, который разводится физраствором перед использованием. Сухую плазму крови будут изготавливать на производстве B-Arms.

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Технология в принципе не нова. Такое делали и раньше, но только с продуктами. Для плазмы крови важны стерильные условия.

«Идея сублимации плазмы крови выросла из сублимации продуктов, в процессе сублимации продуктов мы познакомились с партнерами, которые изобрели пакеты для сублимации плазмы», — рассказал гендиректор компании-разработчика Алексей Бутримов.

Дальше под специальную упаковку доработали и установку. 450-миллиграммовый пакет укладывают в специальный лоток, и через 24 часа он превращается примерно в 20 грамм порошка.

Такая сухая плазма может храниться при комнатной температуре до двух лет, разводится за 5-6 минут, а применять ее можно в течение шести часов. Пока технология тестируется, и вполне возможно, скоро ее запустят в производство.

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