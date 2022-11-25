Подмосковье 25 ноября 2022, 10:51 Компания из Истры прекратит загрязнение реки по требованию Минэкологии

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Компания «Нью Рига Резорт», которая управляет гостиницей, повысит уровень очистки сточных вод. Этого через суд будет добиваться Минэкологии Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, компания уже привлекалась к ответственности ранее за сброс загрязненных стоков в приток реки Малой Истры.

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«В ходе последней проверки, проведенной прокуратурой в марте, установлено, что в ручей сбрасывались стоки с превышением ПДК по пяти загрязняющим веществам», — добавил он.

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Компании вынесли представление об устранении нарушений, однако требования она не исполнила. Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать организацию довести степень очистки стоков до норматива.

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