25 ноября 2022, 10:51
Компания из Истры прекратит загрязнение реки по требованию Минэкологии
Компания «Нью Рига Резорт», которая управляет гостиницей, повысит уровень очистки сточных вод. Этого через суд будет добиваться Минэкологии Подмосковья.
Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, компания уже привлекалась к ответственности ранее за сброс загрязненных стоков в приток реки Малой Истры.
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«В ходе последней проверки, проведенной прокуратурой в марте, установлено, что в ручей сбрасывались стоки с превышением ПДК по пяти загрязняющим веществам», — добавил он.
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Компании вынесли представление об устранении нарушений, однако требования она не исполнила. Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать организацию довести степень очистки стоков до норматива.
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Истра
Экология
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