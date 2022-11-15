Подмосковье 15 ноября 2022, 18:58 Компания из Индии создаст 250 рабочих мест в Ступине

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Инвестор «Флекс Филмс Рус» реализует в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» еще два крупных проекта. Здесь появится производство краски и клея для пищевой упаковки, а также производство пленки, которую используют для хранения продуктов.

Компания уже приобрела участок площадью 5,7 гектара и начала проектирование будущих заводов.

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«Объем вложений составит почти пять миллиардов рублей. На новых производствах появятся 250 рабочих мест», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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«Флекс Филмс Рус» является предприятием индийской компании Uflex. Завод предприятия уже работает в особой экономической зоне в Ступино, а новые проекты позволят расширить производство.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» заполнена на 37 процентов и имеет в запасе 172 гектара. Парк оснащен всей необходимой инфраструктурой, располагает собственной железной дорогой.

Московская область является лидером в России по количеству работающих в регионе производственных иностранных компаний. В данных предприятиях трудятся около 100 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев попросил глав городских округов уделить особое внимание общению с бизнесом.

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