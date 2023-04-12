Подмосковье 12 апреля 2023, 15:07 Компания из Химок заключила экспортные контракты с Узбекистаном и Казахстаном Unsplash

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Фонд поддержки экспорта Подмосковья помог компании «ПолимерАльянс» заключить торговые контракты с Узбекистаном и Казахстаном. В 2023 году производитель полимерных компаундов поставит в эти страны товары на общую сумму 280 миллионов рублей.

«При содействии фонда компании удалось связаться с потенциальными покупателями, в том числе с крупными производителями дверных и оконных уплотнителей. В результате были заключены договоры о поставке сырья в эти страны», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Уточняется, что Казахстан закупит товары на 80 миллионов рублей, а Узбекистан — на 200 миллионов рублей. Первые отгрузки уже провели.

«ПолимерАльянс» — это активно развивающаяся компания из Химок, которая работает с 2008 года. Решение осваивать новые рынки было принято в 2020 году, но поиск клиентов за рубежом через интернет оказался недостаточно эффективным. Тогда производители обратились в Фонд поддержки экспорта Подмосковья.

В прошлом году помощь фонда получили более тысячи подмосковных предприятий, при этом 134 из них заключили экспортные контракты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития региона.

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