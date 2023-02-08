Подмосковье 08 февраля 2023, 13:12 Компания из Дубны приняла участие в создании персонального медицинского помощника

Читать 360tv в

Компания «Нордавинд-Дубна» приняла участие в разработке платформы для российского проекта в сфере телемедицины. На данный момент уже завершено два этапа проекта.

«Для нашей компании проект интересен прежде всего тем, что использование такой платформы поможет отслеживать важные показатели здоровья у большого числа людей по всей стране», — рассказала генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

Реклама

«Нордавинд-Дубна» является резидентом особой экономической зоны «Дубна». Компания создает платформенное решение, которое позволяет дистанционно контролировать ключевые показатели здоровья: пульс, давление и уровень сахара в крови.

Реклама

«Кроме того, через систему эти показания доступны профессиональным врачам, которые, получив их, могут дать заключение о состоянии здоровья пациента», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За два этапа разработчики выполнили значительную часть работ. В этот период была подготовлена клиентская часть мобильного приложения помощника для ряда панелей: «Гормональная», «Метаболическая», «Мозг и сон», «Стресс» и «Онкологическая». На третьем этапе будет разработана подсистема сбора данных, диагностической и рекомендательной подсистемы для панелей «ECG-панели», «Сердце и Сосуды», а также выполнен ряд других работ.

Разработка медицинского помощника выполняется в рамках конкурса «Развитие-НТИ», инициированного Фондом содействия инновациям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».