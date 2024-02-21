Подмосковье 21 февраля 2024, 15:10 Компания из Дубны поставила 48 тысяч упаковок лекарств по офсетным контрактам в 2023 году ПСК Фарма

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В рамках офсета с Московской областью фармацевтическая компания «ПСК Фарма» поставила более 48 тысяч упаковок лекарств против астмы и ХОБЛ. Сумма контрактов превысила 193 миллиона рублей.

«С компанией „ПСК Фарма“ у Подмосковья подписаны сразу два офсетных контракта на общую сумму пять миллиардов рублей. В рамках первого контракта предприятие уже поставляет препараты для лечения бронхолегочных, аутоиммунных и других заболеваний», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Производство «ПСК Фарма» более чем на 13% нарастило выпуск лекарственных препаратов, из них 80% относятся к категории жизненно необходимых и важнейших. Это препараты для терапии астмы и ХОБЛ, ревматоидного артрита и другие средства.

«По итогам 2023 года выпущено более 4,7 миллиона упаковок лекарственных препаратов. При этом фактически в два раза увеличился объем производства биопрепаратов», — отметила генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

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