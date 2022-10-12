Компания из Дубны начнет поставлять медицинский кислород в больницы России | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Компания из Дубны начнет поставлять медицинский кислород в больницы России

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» получил лицензию на поставки газообразного и жидкого медицинского кислорода в больницы России. Первые контракты компания «ВестМедГрупп», планирует заключить до конца года.

«ВестМедГрупп» — высокотехнологичное предприятие, работающее в Дубне с 2016 года. В первую очередь оно известно как разработчик и производитель медицинского оборудования.

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«Чтобы получить право на поставку медицинского кислорода, компания прошла лицензирование на осуществление фармацевтической деятельности», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Для того, чтобы начать поставки по стране, компания оборудовала специальные склады, которые позволят хранить медицинский кислород. Сейчас «ВестМедГрупп» проводит переговоры с крупными больницами и клиниками центральной России. Первые договоры на поставку планируется заключить уже в этом году.

Ранее стало известно, что компания «Основной элемент» из Солнечногорска начнет выпускать медицинские ингаляторы с газовой смесью и кислородные маски. Производственные линии по выпуску импортозамещающей продукции разместят в технопарке «Лыткино».

Подмосковье реализовало уже 23 проекта импортозамещения, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Среди них - производство медицинских изделий для травматологии и ортопедии в Пущине, оборудования для строительной и сельхозтехники в Домодедове, экологичной бытовой химии в Пушкино и другие. Заявок свыше 100, и сегодня появляется все больше предложений от бизнеса в этой сфере.

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