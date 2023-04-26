Подмосковье 26 апреля 2023, 15:38 Компания из Домодедова выплатит более миллиона рублей штрафа за незаконную строительную свалку Фото из архива Минэкологии МО.

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Суд подтвердил правоту Минэкологии в споре о миллионном ущербе землям в деревне Ярлыково. Домодедовская компания «Эксельсиор» организовала незаконную свалку на землях округа.

Компания обратилась в суд с просьбой отменить решение суда предыдущей инстанции о взыскании ущерба, нанесенного землям в Домодедове.

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«В ходе надзорных мероприятий наши сотрудники установили, что на этих землях происходит незаконное размещение строительных отходов и грунтов. В ходе осмотра участка выяснилось, что грунт с включениями строительного мусора размещен на площади порядка 3,6 тысячи квадратных метров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что местами высота навалов доходит до двух метров. Инспекторы эконадзора взяли пробы размещенных отходов и рассчитали ущерб почвам, который превысил миллион рублей. Отмечается, что на данный момент решение не вступило в законную силу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году.

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