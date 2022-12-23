Подмосковье 23 декабря 2022, 21:03 Компания из Долгопрудного расширит производство благодаря программе «Земля за рубль»

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Производитель металлических изделий из Долгопрудного расширит предприятие благодаря участию в региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Об этом сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что компания «Торговый дом „Искра.НК“ на участке, полученном в аренду по программе „Земля за рубль“, расширит производство металлических изделий. Инвестиции в проект составят порядка 50 миллионов рублей, на предприятии дополнительно появится 20 рабочих мест.

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Новое производство планируют запустить в 2025 году.

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Земля инвесторам по программе импортозамещения «Земля за рубль» предоставляется сроком на три года, в течение которых стоимость аренды за год составляет один рубль.

«Поддержку инвесторы в Подмосковье получают как при создании новых, так и при расширении существующих производств. „Торговый дом „Искра.НК“ в Долгопрудном, к примеру, построит производственно-складской комплекс общей площадью 1370 м², тем самым создаст локализованную производственную площадку полного цикла собственных изделий, при этом еще и расширит ассортимент», — сказала зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Всего в Подмосковье предоставлено уже более 50 земельных участков по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Она действует в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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