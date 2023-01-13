Подмосковье 13 января 2023, 22:50 Компания из Чехова запустит производство аналога тетрапака в 2025 году

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Компания «МолоПак» из Чехова планирует запустить высокотехнологичный комплекс по изготовлению ламинированного картона для упаковки жидких продуктов. Она будет считаться аналогом тетрапака, который состоит из бумаги, полиэтилена и алюминия. Инвестиции в этот проект составят 550 миллионов рублей, его реализация начнется в 2025 году.

«Для реализации импортозамещающего проекта компании были предоставлены два земельных участка в рамках региональной программы „Земля за 1 рубль“», — рассказала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания из Чехова стала первой в России, занимающейся производством подобной упаковки. Запуск нового комплекса предоставит 30 рабочих мест.

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«„МолоПак“ на рынке 10 лет, и за это время компания составила достойную конкуренцию зарубежным аналогам по производству асептической упаковки. По своим характеристикам их продукция не уступает одному из главных мировых эталонов упаковки — тетрапак», — подчеркнула зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил выдачу займа для «МолоПака». Комплекс по производству новой упаковки стоит порядка 1,2 миллиарда рублей, половину от этой суммы предприятие возьмет в качестве льготного займа.

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