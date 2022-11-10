Подмосковье 10 ноября 2022, 20:21 Компания из Балашихи отчиталась о достижениях в области экобезопасности

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В Балашихе состоялась рабочая встреча представителей предприятия ROCKWOOL и замминистра экологии и природопользования Московской области Вадима Воронцова. Компания продемонстрировала свои достижения в области экологической безопасности.

Представители предприятия рассказали о проведении различных природоохранных мероприятий на заводе.

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«В программу модернизации включено 20 предприятий Подмосковья. Для каждого утвержден план первоочередных мер. Мы тщательно отслеживаем выполнение дорожных карт», — отметил Вадим Воронцов.

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Среди выполненных задач на предприятии в Балашихе — повышение эффективности очистки от взвешенных частиц, ликвидация пыления и автоматическая транспортировка пыли в бункера, модернизация системы очистки выбросов от взвешенных частиц, а также предупреждение прогорания фильтров.

Напомним, что в этом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе стартовала программа модернизации промышленных предприятий.