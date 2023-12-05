05 декабря 2023, 23:56
Компания из Балашихи наладила производство сувениров из вторсырья
Компания «Вики Восток Сувенир» из Балашихи организовала полный цикл производства пластиковых сувенирных автоматических ручек и POS-материалов. Большинство продукции изготавливается из переработанного сырья.
Предприятие имеет собственное производство с современным литьевым оборудованием, пресс-формами, а также линиями по нанесению логотипов методом тампонной и шелкотрафаретной печати.
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Высокая производительность компании позволяет изготавливать до 60 тысяч изделий сувенирной продукции ежедневно. В ассортименте «Вики Восток Сувенир» ручки, чехлы для телефонов, блокноты, нарды, шашки и много другое.
Кроме того, предприятие принимает в переработку упаковки Tetra Pak, пластиковые фломастеры, ручки, зубные щетки и синтетическую одежду.
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Балашиха
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