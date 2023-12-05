Подмосковье 05 декабря 2023, 23:56 Компания из Балашихи наладила производство сувениров из вторсырья Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Компания «Вики Восток Сувенир» из Балашихи организовала полный цикл производства пластиковых сувенирных автоматических ручек и POS-материалов. Большинство продукции изготавливается из переработанного сырья.

Предприятие имеет собственное производство с современным литьевым оборудованием, пресс-формами, а также линиями по нанесению логотипов методом тампонной и шелкотрафаретной печати.

Реклама

Высокая производительность компании позволяет изготавливать до 60 тысяч изделий сувенирной продукции ежедневно. В ассортименте «Вики Восток Сувенир» ручки, чехлы для телефонов, блокноты, нарды, шашки и много другое.

Кроме того, предприятие принимает в переработку упаковки Tetra Pak, пластиковые фломастеры, ручки, зубные щетки и синтетическую одежду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».