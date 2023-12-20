20 декабря 2023, 14:58
Компания «Гофромир» в Солнечногорске рассмотрит возможность расширения производства картона
Компания ООО «Гофромир» в деревне Кривцово уже более 20 лет занимается производством упаковки из бумаги и картона. Руководство предприятия рассматривает возможность расширения производства.
Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил предприятие, чтобы обсудить с руководством планы по дальнейшему развитию компании.
Реклама
«Это предприятие полного цикла производства, оборудовано новыми автоматизированными станками. Кроме того, на заводе имеется собственный ремонтный цех, что позволяет не задерживать производственный процесс. С учредителем компании Сергеем Новиковым обсудили возможность расширения производства и дальнейшее взаимодействие. При необходимости со стороны администрации окажем поддержку», — сказал Кирилл Типографщик.
Сегодня на предприятии работает порядка 200 сотрудников. Готовые изделия ООО «Гофромир» поставляют по всей России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Бизнес
Реклама
Реклама