Подмосковье 20 декабря 2023, 14:58 Компания «Гофромир» в Солнечногорске рассмотрит возможность расширения производства картона Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Компания ООО «Гофромир» в деревне Кривцово уже более 20 лет занимается производством упаковки из бумаги и картона. Руководство предприятия рассматривает возможность расширения производства.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил предприятие, чтобы обсудить с руководством планы по дальнейшему развитию компании.

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«Это предприятие полного цикла производства, оборудовано новыми автоматизированными станками. Кроме того, на заводе имеется собственный ремонтный цех, что позволяет не задерживать производственный процесс. С учредителем компании Сергеем Новиковым обсудили возможность расширения производства и дальнейшее взаимодействие. При необходимости со стороны администрации окажем поддержку», — сказал Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Сегодня на предприятии работает порядка 200 сотрудников. Готовые изделия ООО «Гофромир» поставляют по всей России.

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